Havenkwartier in Assen ineens erg in trek bij ondernemers

ASSEN - Een drijvend horecapaviljoen, een klimhal in de hoogste graansilo, penthouses op het dak, en een kinderspeelparadijs, squashbanen en beachvolleybal in de lagere silo. Het gist en broeit in het Havenkwartier van Assen.

Al jaren staan bedrijfspanden rond de Havenkade te verpauperen. Maar nu het Kanaal is heropend, zijn ondernemers volgens wethouder Albert Smit 'ineens heel gretig' om er iets te beginnen. De gemeente gaat alle plannen inventariseren en komt met een ontwikkelingsvisie."Er melden zich veel ondernemers bij ons met de vraag: wat kan er allemaal? Nou alles kan, wat mij betreft. Horeca, sport, vermaak, en woningbouw. Als het maar om realistische plannen gaat", zegt wethouder Albert Smit. Of de gemeente er geld bij legt en hoeveel, daar laat hij zich niet over uit. "We zien wel wat het eerst voorbij komt en wat haalbaar is."Ooit had Assen grootse woningplannen voor het Havenkwartier, met honderden stadswoningen aan het water. Dat bleek al snel veel te hoog gegrepen, vooral omdat de woningmarkt inzakte, en het plan veel te duur bleek. Assen besloot te stoppen met actieve aankoop van bedrijfspanden rond de Havenkade, en wachtte op initiatieven vanuit de markt.Die zijn er volgens wethouder Smit ineens volop, vlotgetrokken omdat de recreatiebootjes weer door het Kanaal en dus ook door het Havenkanaal varen. "Je merkt dat het gebied daardoor een trekpleister wordt voor ondernemers uit de horeca- en uit de sport- en vermaaksector. Laat ze maar komen."Eėn van de partijen is projectontwikkelaar Credo. Die wil niet alleen woningen realiseren in het Havenkwartier, maar is ook initiatiefnemer van een drijvend horecapaviljoen op de kop van het Havenkanaal "Ik ben er zeer enthousiast over, dus wat mij betreft wordt het zeker wat", aldus Smit. Datzelfde Credo bouwt volgend jaar ook huizen op het Veemarktterrein, en wil hierna de Industrieweg oversteken naar de Havenkade.Ook DAAD Architecten uit Beilen heeft een plan voor herbestemming van verloederde panden in het havengebied, en dan specifiek voor de twee oude graansilo's van Agrifirm. De ene toren van 25 hoog is volgens architect Sjoerd Tasseron heel geschikt voor een restaurant op de begane grond, en dan moet de Ondernemersfabriek, die er nu zit, een verdieping hoger. "Deze silo is een prachtig industrieel pand, dat je als erfgoed moet bewaren. En je kan hier mooi zitten, vlak aan het water. Dat wordt toch prachtig met een mooi terras buiten. Echt subliem."Verder ziet DAAD goede kansen voor een klimhal in de hoge silotoren, culturele ruimtes, en als extra toetje penthouses op het dak van de silo. "Wat een uitzicht heb je dan over Assen, en je zit vlakbij het station, tegen het centrum aan en er is voldoende parkeerplek. Een A-locatie", vertelt Sjoerd TasseronVoor de lagere graansilo, "een krachtig pand met heel veel ruimte', ziet architect Tasseron volop kansen voor sport- en recreatieve bedrijvigheid, waaronder squashbanen, beachvolleybal, een kinderspeelparadijs, "en een duikvereniging wil er zelfs een bassin om te kunnen duiken."Voor DAAD staat in elk geval behoud van beide historische graansilo's voorop. Het architectenbureau werkte het herbestemmingsplan voor de silo's namelijk uit namens de Stichting DBF, die in Drenthe meerdere historische bedrijfspanden als industrieel erfgoed beheert. "Ook deze bedrijfslocatie moet je voor eeuwig bewaren. Dit zijn iconen, ze vormen al decennia lang het stadsbeeld van Assen. En in deze stad is al zoveel historie verdwenen. Slopen moet je echt niet willen. Dat lijkt misschien makkelijk, de slopershamer erin, maar al dat beton en ijzer, dat kost ook heel wat. Reken maar."Wethouder Albert Smit voelt ook voor zoveel mogelijk behoud van de historische industriële graansilo's. "Dat heeft ook onze prioriteit. Maar ik ken de plannen van DAAD niet exact. Ik weet in elk geval wel dat er een Asser ondernemer is, die ook allerlei klim- en klauterplannen heeft voor de silo. Wat en wie het wordt, daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. We kijken welke plannen passen, en zijn ondernemers in staat ze zelf ook te realiseren. Want plannen zijn mooi, maar het moet wel klaarkomen."Wethouder Smit streeft ernaar dat er volgend jaar echt iets kan gebeuren in het Havenkwartier van Assen.