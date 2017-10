Onderzoek naar elektrische wagentjes in Emmer wijk Bargeres

Voor een paar euro moeten de elektrische wagens gaan rijdens (foto: Archief RTV Drenthe)

EMMEN - Er gaan mogelijk elektrische wagentjes rijden in de Emmer wijk Bargeres die bewoners voor een paar euro vervoeren. Inwoners van de wijk starten een onderzoek naar het alternatieve vervoer in hun wijk.

Het initiatief komt van Marcel Ederveen en Lia Kapitein. Ze benadrukken dat het gaat om een conceptplan wat verder uitgezocht moet worden. Naast het rondrijden van bewoners kan het elektrisch vervoerssysteem ook boodschappen gaan bezorgen.



Inspiratie in Utrecht

De Emmenaren deden hun inspiratie op in Utrecht. Daar is Buurt Mobiel, zoals het project daar heet, een succes. Het gaat volgens de bedenkers om duurzaam, plezierig, comfortabel en veilig vervoer over korte afstanden.



Vrijwilligers besturen de voertuigen en halen mensen thuis op, brengen hen weg of stoppen onderweg om iemand in te laten stappen. Er zijn geen haltes of vaste punten om op te stappen. "Zoiets willen wij ook in Emmen. Het is een ideale manier om mensen uit een sociaal isolement te halen. Ze kunnen voor een paar euro snel naar bijvoorbeeld het winkelcentrum," legt Ederveen uit.



Zestigduizend euro

Volgens hem is zowel de middenstand in Bargeres als de gemeente enthousiast over het idee. "We gaan de komende maanden via een enquête onderzoeken of de wijk net zo enthousiast is over Buurt Mobiel als wij dat zijn. Daar hebben we nog geen idee van. Daarnaast moeten we op zoek naar financiën. De aanschaf van drie Electro wagentjes gaat namelijk al gauw zestig duizend euro kosten."