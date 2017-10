Boze Bas Dost bijt op tong na mislopen WK

VOETBAL - De enorme teleurstelling bij Bas Dost was gisteravond, na het mislopen van het WK in Rusland volgend jaar, zicht- en hoorbaar. Met z'n hoofd gebogen droop de oud-spits van FC Emmen van het veld en kort daarna beet hij voor de camera's overduidelijk op zijn tong.

Dost, vorig jaar topscorer van Portugal en winnaar van de Zilveren Schoen achter Lionel Messi, was tegen Zweden (2-0 winst) wederom bankzitter en viel direct na rust in voor de tegenvallende Vincent Janssen."Ik ga er nu niet teveel over uitweiden, maar er zijn allerlei dingen die me irriteren. Als ik toch een punt moeten noemen; de goal die ik in Zweden maakte was een zuivere goal." Dost erkende voor de camera van de NOS dat hij voor het meest veilige antwoord koos, omdat hij ook iets over zijn rol, het team of de bondscoach had kunnen zeggen. "Exact, dat heb je helemaal goed gezien."Tevreden met zijn eigen rol was hij in ieder geval niet, zo liet Dost weten bij FOX. "Waarom ik niet tevreden ben? Daar ga ik nu niet op in. Daar heb ik geen zin in."