Alescon-directeur Moorlag wordt Tweede Kamerlid

William Moorlag wordt Tweede Kamerlid voor de PvdA (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Werkvoorzieningschap Alescon moet na twee jaar alweer op zoek naar een nieuwe directeur. Algemeen directeur William Moorlag vertrekt naar de Tweede Kamer.

De oud-gedeputeerde van de provincie Groningen volgt Jeroen Dijsselbloem op, die na zijn ministerschap niet terugkeert in de kamer.



De PvdA maakte vanochtend bekend dat Dijsselbloem over twee weken politiek Den Haag verlaat. Hij was minister van Financiën in het laatste kabinet en voorzitter van de Eurogroep. Dat laatste blijft hij nog tot half januari.



Moorlag stond bij de laatste Kamerverkiezingen negende op de kandidatenlijst van de PvdA. Die partij behaalde negen zetels, maar hij liep zijn zetel mis doordat hij met voorkeursstemmen voorbij werd gestreefd door Lilianne Ploumen, de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking.



Wanneer Moorlag wordt geïnstalleerd, is nog niet bekend.