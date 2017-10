Hoogevener (19) raakt zwaargewond bij steekpartij

HOOGEVEEN - Het slachtoffer van de steekpartij bij het station in Hoogeveen gisteravond is een 19-jarige man uit die stad. Hij raakte volgens de politie zwaargewond.

De man zou op het Stationsplein ruzie hebben gekregen met twee mannen van 18 en 21 jaar uit Groningen. Wat de aanleiding daarvoor was, is nog onduidelijk.Nadat de Hoogevener was neergestoken, vertrokken de Groningers met de trein naar Meppel. Omstanders verleenden eerste hulp aan het zwaargewonde slachtoffer, dat later naar een ziekenhuis werd gebracht. Over zijn letsel heeft de politie niks bekendgemaakt.Meerdere politieagenten gingen naar het station in Meppel en konden het duo daar in een stilstaande trein aanhouden. Ze zitten vast.