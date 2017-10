Noorse gevangenen blijven langer in Norgerhaven

VEENHUIZEN - De Noorse gevangenen blijven langer in gevangenis Norgerhaven. Dat zegt directeur Marie-Anne de Groot van de penitentiaire inrichting Veenhuizen, waar Norgerhaven onder valt.

In Norgerhaven zitten sinds 2015 ongeveer 250 Noorse gevangenen hun straf uit, omdat in Noorwegen sprake is van een cellentekort. Het zijn gedetineerden die zijn veroordeeld tot meer dan twee jaar cel.Het contract met de Noren loopt over een jaar af. "Het is nog niet helemaal zeker", zegt De Groot, maar "alle tekenen zijn gunstig dat de Noren nog een poosje blijven."De verlenging is steeds voor een jaar. Volgens De Groot blijft het om hetzelfde aantal gevangenen gaan.