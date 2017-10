Stelling: Coming Out Day is onzin

ASSEN - Het idee om vandaag, 11 oktober, uit de roepen tot Coming Out Day kwam in 2009 van toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plassterk. Het waaide over uit Amerika, waar in 1988 de eerste Coming Out Day was.





Rondom de Coming Out Day heeft Drenthe dit jaar voor het eerst een regenboogweek om het thema nog eens extra onder de aandacht te brengen. Maar is dat eigenlijk nog wel nodig? Het moet toch vanzelfsprekend zijn dat iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of zij is?



Lees ook: Transgender uit Odoorn: Schaf Coming Out Day af

Wat vindt u? Is zo'n dag nodig om de acceptatie van LHBT'ers te bevorderen of is al die aandacht overdreven?







Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op



