De kranenzomer komt er aan

Kraanvogels (foto ANP/Catrinus van der Veen)

EELDERWOLDE - Na een koele en natte periode krijgt Drenthe vanaf komend weekend nazomerweer. Het wordt een droge, zonnige en warme periode.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag is de septembermaand te koel en kletsnat verlopen met een maandhoeveelheid van 110-130 mm regen. Oktober verloopt tot nu toe ook fris en vrij nat.



Nazomer

Maar vanuit Frankrijk wordt vanaf vandaag droge en warme lucht aangevoerd, waardoor zich nauwelijks wolken kunnen vormen. Dat betekent dat het dit weekend gaat nazomeren. Zondag is het al zonnig en warm met maxima van rond de 20 graden. De dagen daarna komt de temperatuur nog hoger uit waarbij het maandag wel 21-22 graden kan worden.



Kranenzomer

In Nederland komt in de herfst vaker een periode voor met zonnig, droog en warm zomerachtig weer. Begint dit nazomerweer in de eerste week van oktober dan noemen we het soms ook een kranenzomer. In deze periode trekken groepen kraanvogels over ons land naar het zuiden om te overwinteren. Vaak houden ze pauze in afgelegen terreinen in wijde open landschappen, zoals het Dwingelderveld.



Donderdag 19 oktober verandert het weer door invloed van ex-orkaan Ophelia. Er komen wolken en meer wind en vrijdag is er meer kans op regen.