Man raakt gewond bij botsing tegen boom

De auto van het slachtoffer (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een automobilist is vanochtend aan de Witterstraat in Assen tegen een boom gereden. Hij raakte lichtgewond aan een arm en een been.

De man werd ter plekke in een ambulance behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.