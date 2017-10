Aantal startende ondernemers in Drenthe blijft achter bij rest van Nederland

Meer faillissementen, minder starters in Drenthe (foto Wikimedia)

ASSEN - Het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland blijft maar stijgen. Behalve in het Noorden, volgens de Kamer van Koophandel.

Geschreven door Andries Ophof

Het derde kwartaal van dit jaar geeft volgens de Kamer van Koophandel economisch gezien mooie cijfers. Er is een toename van tien procent van het aantal nieuwe ondernemingen. Dat is een stuk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.



Er stoppen minder bedrijven. Bovendien is het aantal faillissementen de afgelopen drie kwartalen met zo'n twintig procent gedaald.



Meer zzp'ers

Vooral het aandeel zpp'ers groeit. Vier procent meer dit kwartaal. Volgens de KvK is er een grote groei in ondernemingen die zich bezighouden met duurzame energie, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast is de bouwsector ook een sterke groeier bij de zelfstandigen zonder personeel.



Noord-Nederland blijft achter bij de rest van Nederland. Minder mensen durven het hier aan om voor zichzelf te beginnen. In de drie Noordelijke provincies is de groei het geringste van heel Nederland.



Meer faillissementen in het Noorden

Het Noorden springt er met het aantal faillissementen ook uit. In de meeste provincies daalt het aantal faillissementen, behalve in Drenthe en Groningen. Daar is zelfs een groei te zien van respectievelijk 16 procent en 19 procent.