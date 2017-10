Koekendief krijgt laatste waarschuwing

Voorwaardelijke straf voor koekendief (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 48-jarige vrouw uit Coevorden is voor diefstal van koek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken. "Als waarschuwing, maar voor de laatste keer", zei de rechter.

Visite

De vrouw rekende op 23 mei in Emmen twee pakken koek af en werd na de kassa gecontroleerd. In haar tas had ze nog eens zeven pakken, die niet waren afgerekend. "Kreeg u visite?", vroeg de rechter belangstellend.



Waarschuwing

De vrouw is vaker veroordeeld voor winkeldiefstallen. Ze kampt met psychische problemen, maar zegt nu weer goed in haar vel te zitten. Om die reden zag de rechter het nog een keer door de vingers.