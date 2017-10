Militairen Havelte zoeken naar vermiste Anne Faber

Militairen zoeken mee (foto: Sem van der Wal/ANP)

HAVELTE/SOEST - Militairen van 45 pantserinfanteriebataljon in Havelte helpen sinds vanmorgen bij de zoektocht naar de vermiste Anne Faber uit Utrecht.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De 25-jarige vrouw is sinds 29 september spoorloos, ze verdween tijdens een fietstocht. "De militairen helpen ons met zoeken naar Anne", bevestigt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland.



Zoeken bij kliniek

De Drentse militairen helpen met een zoektocht in het bos van Pijnenburg dat zich uitstrekt tussen Den Dolder en Soest. Samen met ME'ers, brandweermensen, vrijwilligers en naasten van de vrouw uit Utrecht werd gisteren ook de hele dag gezocht in het bosgebied rond de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Maandag werd een man opgepakt voor betrokkenheid bij de vermissing. Hij werd behandeld in die kliniek



Verdachte

De zoektocht naar de vermiste Faber duurt al dagen. Maandag werd in de instelling een 27-jarige verdachte aangehouden. De man zit in de instelling een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten. Hij zit nu vast in beperking en mag daarom geen contact hebben met de buitenwereld, met uitzondering van zijn advocaat.



Eerder deze week steunde 10 Nationale Reserve Bataljon de politie bij de zoekactie met 65 militairen. De Nationale Reserve is vandaag afgelost door 45 pantserinfateriebataljon. Beide bataljons vallen onder 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.