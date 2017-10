Grote brand bij bedrijf in Eelde

Vlammen uit het dak (foto: Van Oost Media) Meerdere brandweerkorpsen bestrijden het vuur (foto: Persbureau Meter) Brand in Eelde (foto: Van Oost Media) Brand in Eelde (foto: Persbureau Meter)

EELDE - Bij een bedrijf aan de Burgemeester Legroweg in Eelde woedt op dit moment een grote brand. De vlammen slaan uit het dak, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het is niet bekend of er nog mensen binnen zijn. Meerdere brandweerkorpsen bestrijden het vuur. Ook zijn uit voorzorg ambulances uitgerukt omdat sprake is van veel rookontwikkeling. Volgens een brandweerwoordvoerder zouden meerdere mensen rook hebben ingeademd.



De brand woedt in een bedrijf dat zich bezighoudt meet- en regeltechniek. De brandweer en de politie verkennen de omgeving van het brandende pand om te kijken wat het effect van de rook is.