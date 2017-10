Grote brand bij bedrijf in Eelde [update]

Vlammen uit het dak (foto: Van Oost Media) Meerdere brandweerkorpsen bestrijden het vuur (foto: Persbureau Meter) Brand in Eelde (foto: Van Oost Media) Brand in Eelde (foto: Persbureau Meter)

EELDE - Bij een bedrijf aan de Burgemeester Legroweg in Eelde woedt op dit moment een grote brand. De vlammen slaan uit het dak, meldt een woordvoerder van de brandweer. Meerdere brandweerkorpsen bestrijden het vuur.

Toen de brand uitbrak waren er acht mensen in het pand aanwezig. Zij konden zelf uit het pand komen. De mensen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel en mogen inmiddels naar huis.



Omwonenden

De brandweer waarschuwt omwonenden om ramen, deuren en ook mechanische ventilatiesystemen voorlopig te sluiten om ademhalingsproblemen te voorkomen. Verder adviseert de brandweer automobilisten om een andere route te nemen, zodat hulpdiensten makkelijk naar het pand kunnen komen. Ook adviseert de brandweer aan omwonenden om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.



PBG

De brand woedt bij PBG. Een bedrijf dat zich bezighoudt meet- en regeltechniek. De brandweer en de politie verkennen de omgeving van het brandende pand om te kijken wat het effect van de rook is.



Groningen Airport Eelde heeft op dit moment nog geen last van de rook.