Doodzieke Amir mag niet terug naar huis

LEEUWARDEN - De ongeneeslijk zieke Amir mag voorlopig niet terug naar huis. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald.

Het hof heeft er nog geen vertrouwen in dat de woonsituatie van zijn ouders op orde is.Het gezin heeft inmiddels een woning in Groningen en is bezig om het nieuwe huis klaar te maken zodat hun zoon weer bij hen kan wonen. De ouders en de advocaat zijn dan ook teleurgesteld dat dit nog niet kan.Op 1 november wordt de situatie weer bekeken. De 10-jarige jongen ligt al een paar weken in het UMCG. Hij lijdt aan een ernstige stofwisselingsziekte en heeft niet lang meer te leven.De Raad voor de Kinderbescherming haalde Amir op 7 september weg bij zijn ouders uit het azc in Emmen. Zij zouden niet meer in staat zijn om hem goede medische zorg te verlenen.