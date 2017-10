Duitse politie vraagt Nederland om hulp bij zoeken moeder vondeling

De handdoek waarin het kind was gewikkeld. (foto: politie Emsland)

WESUWE - De Duitse politie roept de hulp van het publiek in om de moeder te vinden van een pasgeboren meisje dat maandagmorgen te vondeling werd gelegd. Dat gebeurde bij de pastorie in Wesuwe, vlakbij het Duitse Haren. Een link met Nederland wordt niet uitgesloten.

Geschreven door Steven Stegen

Het blanke meisje werd maandagmorgen gevonden door de 73-jarige schoonmaakster Margret Specker. Het meisje lag in een kartonnen doos en was gewikkeld in een handdoek met daarop de afbeelding van twee paarden.



"Zoiets hebben we in het Emsland en in Grafschaft Bentheim de afgelopen tien jaar maar één keer eerder meegemaakt. Dit is een bijzonder geval, want er zijn ook andere manieren om als moeder je kind anoniem af te staan", zegt Dennis Dickebohm van de Duitse politie.



Hulp publiek

De politie heeft nog weinig aanknopingspunten en roept daarom de hulp van het publiek in. "Het is zeker mogelijk dat er een link met Nederland is, we sluiten niets uit", aldus Dickebohm. De politie heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar mensen ook anoniem informatie kunnen geven. "Iemand in de omgeving van de moeder moet toch iets weten."



Het nummer is 0049 5931 949444



Met het pasgeboren meisje gaat het goed. Het kind heeft ogenschijnlijk niets overgehouden aan haar ongebruikelijke start van haar leven. "Maar de moeder heeft wel een groot risico genomen. Dit had ook heel anders kunnen aflopen, zeker omdat de pastorie op maandag dicht is. Dat de schoonmaakster haar heeft gevonden is echt een groot geluk geweest", aldus de politiewoordvoerder.