Tweehonderdste scheidsrechter opgeleid op pupillencursus FIT Boys Beilen

Jonge scheidsrechters worden opgeleid (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - Ga er maar aan staan: scheidsrechters vinden voor al die voetbalwedstrijden die in het weekend gespeeld worden. In Beilen werken de voetbalclub en de middelbare school samen om elk jaar weer jonge scheidsrechters op te leiden.

Op de velden van FIT Boys in Beilen lopen veertien jongens van tussen de 12 en 14 jaar oud. 's Ochtends krijgen ze de theorie, 's middags mogen ze die gelijk in de praktijk brengen. Het zijn leerlingen van CSG Beilen die onder schooltijd het certificaat mogen halen.



Ontwikkeling kind

Edgar Voortman geeft de cursus. Hij is lid van scheidsrechtersvereniging COVS HZO Drente."Later zullen ze ook profijt hebben. Hoe geef ik leiding? Hoe gebruik ik mijn communicatie? Allemaal elementen die helpen bij de ontwikkeling van een kind."



Spelbegeleiders

De opzet voor het jeugdvoetbal is dit jaar veranderd. De jeugd speelt op kleinere velden en ook in kleinere teams. Daardoor krijgen de spelers meer balcontacten. Ook voor de scheidsrechter is het anders. Zij zijn geen scherprechter die oordeelt over goed of fout, maar spelbegeleiders die ook de regels uit moeten leggen en meer het initiatief bij de spelers zelf moet leggen.