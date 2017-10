Plannen kabinet goed voor Euroterminal in Coevorden

COEVORDEN - De railterminal van Coevorden zou er wel eens een flinke boost van kunnen krijgen. Het nieuwe kabinet wil een toeslag invoeren voor vrachtwagens. Bovendien willen ze de kosten voor het gebruik van het spoor voor transport gelijk trekken met die van de buurlanden.

En daar is volgens voorzitter Ben Blog van de Business Association Dryport Emmen-Coevorden voordeel te halen. "Duitsland heeft net besloten om de kosten voor het gebruik van het spoor te verlagen met vijftig procent. Als Nederland de kosten ook verlaagd, dan is het zomaar goedkoper om transporten vanuit de haven van Rotterdam, via Coevorden naar Duitsland en de rest van Europa te leiden."Coevorden is via de Bentheimer Eisenbahn aangesloten op het Duitse spoornet. Er rijden inmiddels twee keer per week goederentreinen vanaf Coevorden naar Malmö in Zweden . Dat worden vanaf januari drie ritten per week. Volgens Blog is het transport over spoor goedkoper als er grote afstanden afgelegd moeten worden.In het regeerakkoord zegt het nieuwe kabinet werk te willen maken van transport over water en via het spoor. Daarmee wordt ook minder CO2 uitgestoten. "Dit betekent straks uitbreiding van werkgelegenheid en uitbreiding van de verbinding tussen bijvoorbeeld Coevorden en Rotterdam," zegt de voorzitter.Tot op heden is het overigens nog gewoon een plan. Maar Blog heeft er vertrouwen in dat het wordt uitgevoerd. "Hier hebben we vanuit Coevorden al zo vaak op gehamerd. Het moet nu maar eens gaan gebeuren."