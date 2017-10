'Uitgebrand bedrijf Eelde blijkt geheim politiedepot'

EELDE - Het bedrijfsgebouw aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde, waar vanmiddag brand woedde, blijkt een geheim depot van de politie.

Dat hebben meerdere bronnen tegenover RTV Noord verklaard. Het zou gaan om de Dienst Speciale Interventies. De politie wil alleen zeggen dat er materieel en apparatuur van de recherche liggen opgeslagen.Een anonieme getuige verklaarde tegenover RTV Noord-verslaggever Sven Jach: "Ik zag mannen met grote zwarte zware tassen door het hek naar buiten komen. Ze stapten in een politieauto en reden weg. Bij eigenaren van omliggende bedrijven is het een publiek geheim dat er een speciale recherche-eenheid in gehuisvest was."Eerder meldde RTV Drenthe dat in het pand een bedrijf zou zitten dat zich bezighoudt met meet- en regeltechniek.