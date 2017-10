Werkgroep wil rookvrije generatie in Norg

Hilly ter Veer met Gerard Kemkers (foto: Hilly ter Veer)

NORG - Een generatie waarin jongeren niet meer roken. Dat is het doel van een speciale werkgroep die is opgericht in Norg.

Huisarts Hilly ter Veer is een van de oprichters en begon het project om te kijken hoe ze het meeste impact kon hebben op de gezondheid van de mensen in het dorp. ''Dan pak je de ergste dodelijke factor aan. Dat is het roken. Er is geen enkele ander factor meer verantwoordelijk voor ziekte en sterfte in Nederland dan het roken,'' vertelt Ter Veer.



Beschermen

Vooral de stijging dit jaar van het aantal jongeren dat rookt vindt ze zorgelijk. De werkgroep wil het roken niet verbieden. ''Nee, je kunt niet tegen mensen zeggen dat ze moeten stoppen met roken. Dat lukt ook vaak niet. De nadruk ligt op het beschermen van kinderen tegen het beginnen met roken.''



Rookvrij schoolplein

Dit doen ze door een bijeenkomst te organiseren in het dorp. ''Daar willen we heel graag met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over vind je het redelijk om met elkaar af te spreken dat de sportvelden rookvrij worden? Of vind je het redelijk om met elkaar af te spreken dat de scholen in het vervolg rookvrij zijn? Dat als je je kind ophaalt van school, dat je dat moment niet uitkiest om een sigaret op te steken.''



De bijeenkomst is vooral op volwassenen gericht. En daar is een speciale reden voor volgens de huisarts. "Bij de jeugd is pas op hun 25e jaar de voorkwab van de hersenen helemaal ontwikkeld en dat is het gedeelte van de planning en control. Dat zorgt ervoor dat je kunt overzien wat de gevolgen zijn van hetgeen wat je doet. De jeugd is geïnteresseerd in het proberen van nieuwe dingen. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar op het moment dat ze hun eerste sigaret opsteken, gemiddeld op hun dertiende jaar, kunnen ze niet overzien wat dat op latere leeftijd gaat betekenen."



Goede voorbeeld

Daarom moeten de volwassenen eerst het goede voorbeeld geven. "Als kinderen er niet mee in aanraking te komen dan zullen ze ook niet gaan roken en dan uiteindelijk over twintig jaar ontstaat er een rookvrije generatie".