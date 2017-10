Drenten naar EK 'hardlopen met hond'

Barry en Hermien Beijl met hun EK-honden (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

BOSSCHOORD - Hermien en Barry Beijl uit Bosschoord doen aankomend weekend mee aan het Europees Kampioenschap canicross. Ook wel 'hardlopen met je hond' genoemd.

Geschreven door Jeroen Willems

Het evenement vindt plaats in het Italiaanse Santa Maria Maggiore.



Wereldprestatie

Hermien Beijl loopt vijf kilometer samen met haar Doberman Quin. Haar hond was eind 2016 nog op sterven na dood door een bloedstollingsafwijking. "We hebben hem de goede medicatie toegediend en een bloedtransfusie gegeven. Dat in combinatie met goed trainen. Ja, dit is echt een wereldprestatie voor hem", zegt Hermien Beijl enthousiast.



Aanvoelen van de hond

Barry Beijl is pas een half jaar geleden begonnen met de sport canicross. Hij loopt ook vijf kilometer op het EK. Samen met Doberman Bella. Hij is erg enthousiast. "Het is het aanvoelen of je de hond kan bijhouden, want als je een minder dag hebt en je loopt wat minder, is de hond sneller uitgeput. Die hond wil alleen maar trekken en je moet mee met de snelheid van de hond", zegt Barry aan het eind van de laatste training voor het EK.



'Het blijft een wedstrijd'

Hoge verwachtingen hebben de atleten niet van hun eerste EK. "Ik verwacht een hele unieke ervaring, want je bent daar met 700 mensen met honden die gaan lopen, fietsen en steppen. Maar ik ga vooral om zelf te meten. Kan je al meekomen als je pas zo kort bezig bent?", vraagt Bart Beijl zich af.



Ook zijn vrouw gaat vooral naar het EK voor de ervaring, maar je weet het nooit. "Het blijft een wedstrijd en dan kan er van alles gebeuren, maar ik verwacht niet dat ik bij de top drie eindig. Ik weet dat er Europees ontzettend hard wordt gelopen", aldus Hermien Beijl.



Het EK canicross begint aanstaande vrijdag.