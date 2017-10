Meer huizen verkocht in Drenthe

Er worden steeds meer huizen verkocht (foto: Wikimedia Commons)

ASSEN - Afgelopen kwartaal werden er 14,4 procent meer huizen verkocht in Drenthe ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de derde kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

In totaal werden de afgelopen drie maanden door NVM-makelaars 1553 huizen in onze provincie verkocht.



Te koop

Een huis staat gemiddeld 90 dagen te koop. Dat is een stuk korter dan vorig jaar. Toen moesten verkopers van hun huis gemiddeld 155 dagen wachten op de verkoop. In Noordenveld staan de huizen het kortst te koop, namelijk 39 dagen. In Aa en Hunze is de verkooptijd, met 152 dagen, het langst.



Verkoopprijs

Ook de prijs waarvoor huizen in Drenthe verkocht worden is gestegen. De gemiddelde koopsom is nu 213.796 euro.