Collectieve stilte na première transgenderfilm ‘Anders’

De film Anders maakte indruk tijdens de première (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema) Er kwamen 400 gasten naar de première (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema) Regisseur Reinout Hellenthal (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema) Wethouder Jan Bos van Emmen (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

EMMEN - De zaal met vierhonderd genodigden was stil na afloop van het zien van de korte film Anders, van de Assense filmmaker Reinout Hellenthal.

Geschreven door Petra Wijnsema

De film is gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe om de acceptatie te verbeteren van lhbt’ers: lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. De korte film ging gisteravond in Kinepolis in Emmen in première.



“Ik vond het prachtig, je zult er maar mee worstelen”, was een reactie na afloop. “Mooi, heel boeiend en goed te gebruiken bij voorlichting”, is nog een reactie.



Opdrachtgever Provincie Drenthe is blij met het resultaat. “Ik vind het indrukwekkend. Je kijkt eigenlijk ademloos. Ik denk dat we als Drenthe vooruit lopen door deze film ter beschikking te stellen. We willen graag het onderwerp onder de aandacht brengen en deze film kan daarbij helpen”, zegt gedeputeerde Henk Jumelet.



Wethouder Jan Bos vindt na afloop van het zien van de film dat er voor de gemeente nog een hele opgave ligt om mensen te ondersteunen die anders zijn, “Daar gaan wij de schouders onder zetten”, aldus Bos.



Internationale bodem

De film gaat ook internationaal. Henk Nijmeijer, Statenlid van Groen Links, gaat binnenkort naar een internationale bijeenkomst voor lhbt’ers: “Ik ga naar het zogeheten ILGA congres in Warschau en daar mag ik deze film promoten. Ik hoop dat deze film daar ook warm wordt onthaald en dat we een internationale bodem kunnen slaan”, aldus Nijmeijer.



Regisseur Reinout Hellenthal zegt na afloop: “Ik hoorde dat mensen aangeslagen waren, of een traan lieten, of emotioneel werden. Dat beklemmende, die stilte, dat is wat ik had gehoopt. Maar ik had niet durven dromen dat het zo’n impact had op het publiek van vierhonderd mensen.”



Op naar de festivals? “Movies That Matter en het Roze Dagen Festival in Amsterdam, daar gaan we voor. Niet zozeer om mezelf als maker beter neer te zetten, maar vooral omdat het thema wordt belicht”, aldus regisseur Reinout Hellenthal.