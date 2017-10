Sensornetwerk van failliet Sensor City zo goed als verkocht

ASSEN - Het zal nog even duren voordat het contract definitief getekend wordt, maar het sensornetwerk van het failliete Sensor City in Assen is zo goed als verkocht.

Curator Jeroen Reiziger is nagenoeg rond met een geïnteresseerde partij, maar een naam noemen wil hij niet, zolang het koopcontract niet is getekend. Het is in elk geval een glasvezelbedrijf van buiten Drenthe, dat nog niet eerder met Sensor City te maken had. Al sinds augustus is Reiziger daarmee in gesprek. "Het ziet er allemaal goed uit."Maar volgens Reiziger duurt het nog een tijd, voordat de koop ook gesloten kan worden. "Er is verder geen haast bij. Het netwerk blijft liggen waar het ligt, de verkeerslichten en parkeergarages van de gemeente Assen blijven gewoon draaien op het netwerk. Maar we zijn nog steeds bezig het kilometerslange netwerk met kabels in de grond en met 200 meetkastjes boven de grond kadastraal vast te leggen en te registreren bij de notaris. Dat gebeurt allemaal digitaal en dat is een tijdrovend proces."Pas als dat proces klaar is, kan volgens Reiziger de zaak beklonken worden met de nieuwe eigenaar. Daarnaast moet ook de gemeente Assen tekenen, want die zit met haar verkeerslichten en parkeergarages ook aangesloten op het netwerk. "Daar zit nu met het vertrek van Maurice Hoogeveen, die alles van Sensor City weet, een vervangende wethouder. Dat maakt de zaak ook weer anders."Een miljoen euro, wat de failliete Stichting Sensor City vorig jaar zelf nog als waarde inschatte voor het netwerk, gaat Reiziger er in elk geval niet voor krijgen. "Als je op de helft gaat zitten, ben je dichterbij."Het meetnetwerk met sensoren werd jaren geleden langs wegen in de stad aangelegd door de Stichting Sensor City. Bedoeling was om er allerlei vooruitstrevende onderzoeken mee te doen, ondermeer op het gebied van verkeer. Maar de ambitieuze plannen van Assen als sensorstad liepen eind 2016 spaak. Sensor City ging dit voorjaar definitief failliet , omdat er te weinig belangstelling was van marktpartijen voor projecten van het onderzoeksinstituut in Assen. Het kostte de gemeente de afgelopen jaren een miljoen.Ook INCAS3 dat in Assen zat, en vooral bezig was met toepassing van sensortechnologie in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg, ging failliet. Dit instituut werd met name gesubsidieerd door de provincie Drenthe. Ook werden forse leningen verstrekt. Daardoor loopt de provincie een paar miljoen mis.