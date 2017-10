Aantal verkeersongevallen Drenthe stijgt met 19 procent

Aantal verkeersongelukken in Drenthe stijgt (foto: persbureau Meter)

ASSEN - Het aantal verkeersongevallen in Drenthe is in de periode 2013-2017 gestegen met 19 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland (SIMN). De stichting is verantwoordelijk voor de afhandeling van ongelukken met personenauto's op snelwegen, provinciale en gemeentelijk wegen.



Werden in Drenthe in 2013 nog 427 ongevallen geregistreerd, in 2017 waren dat er 509. Tot 2013 was er een jarenlange daling van het aantal ongelukken te zien.



Volgens de SIMN wordt de stijging met name veroorzaakt door het toenemend gebruik van smartphones achter het stuur.