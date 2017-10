Verkoper fotoartikelen en lijsten (m/v)

Wij zoeken een enthousiaste, klantvriendelijke verkoopadviseur met kennis van zaken op het gebied van fotoartikelen, foto- en schilderijlijsten, verrekijkers en accessoires zoals memorysticks en accu's voor camera's. Gevoel voor vormgeving en meedenken met de klant zijn belangrijke aspecten. Werkzaamheden o.a.: pasfoto's maken, klanten adviseren over kleur en vormgeving van lijsten, foto's inlijsten, foto's printen in uiteenlopende formaten en op diverse materialen, adviseren over verrekijkers en accessoires.





Geïnteresseerd?

Mail dan graag uw CV en motivatie naar



Functie-eisen

Gastvrije, klantvriendelijke houding - meedenken en creatief zijn - gevoel voor vormgeving en kleur - technisch inzicht - uitstekend overweg kunnen met computers en printers - affiniteit met de producten in het assortiment - initiatiefrijk en leergierig.



Vacaturenummer 4968417 Toelichting dienstverband: 32 tot 36 uur per week. De zaak is open van dinsdag t/m zaterdag. Vrijdagavond is het koopavond tot 21.00 uur. U bent in ieder geval beschikbaar van woensdag t/m zaterdag.