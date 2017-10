Meubelfabrikant uit Emmen spant kort geding aan om miljoenenorder

Kort geding om miljoenenorder (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Vandaag dient in Den Haag een kort geding dat meubelfabrikant Drentea uit Emmen heeft aangespannen tegen de Rijksoverheid. Inzet is de aanbestedingsprocedure van een miljoenenopdracht van Rijkswaterstaat voor nieuw kantoormeubilair.

Drentea had zich ingeschreven voor de opdracht, maar kreeg die niet. Hij ging naar de bedrijven Gispen en Rohde & Grahl.



Keurmerken

Eén van de eisen van Rijkswaterstaat was dat de leveranciers moesten voldoen aan de strengste milieu-eisen en beschikken over de keurmerken voor duurzaam hout. Maar de bedrijven die de opdracht hebben gekregen bleken die keurmerken niet te hebben.



Rechter

Drentea uit Emmen pikt dat niet en stapte naar de rechter. "We waren heel erg verbaasd dat deze partijen dit certificaat niet hadden", verklaart directeur Bert Top van Drentea voor Radio 1. "Want dit is al jaren een eis en nu kwamen we er achter dat hier al jaren niet naar goed naar gekeken wordt. Rijkswaterstaat heeft de bedrijven bezocht en zei dat het goed was, maar dat is niet voldoende."



Principieel

Top wil nu uitleg waarom de twee bedrijven de opdracht hebben gekregen. "Ik ben een slecht verliezer, maar dat is in dit geval niet aan de hand, omdat het een heel principieel verhaal is. Dit is de meest duurzame aanbesteding ooit voor de rijksoverheid op het gebied van kantoormeubilair en dan worden de meest basale eisen niet gecontroleerd."



Rijkswaterstaat wil niet op de kwestie reageren, omdat de zaak onder de rechter is.