Stelling: Ik eet graag insecten

ASSEN - Nederland is de grootste importeur van levende insecten van Europa, zo blijkt uit gegevens over de eerste helft van dit jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Naast het inzetten van de beestjes in de landbouwindustrie, worden insecten ook steeds vaker opgegeten. Vooral meelwormen en sprinkhanen vallen in de smaak bij mensen. De beestjes zitten boordevol eiwit, het zogenaamde insecteneiwit. Dit zou helpen tegen bijvoorbeeld een hoge bloeddruk. Ook zitten in insecten als kevers, mieren en termieten veel vitaminen.Daarnaast is het eten van insecten duurzaam . In vergelijking met het eten van vlees van varken, rund of kip levert het eten van insecten een aantal voordelen op. Er is bijvoorbeeld minder ruimte nodig om insecten te kweken, en er is minder uitstoot van broeikasgassen bij de productie van insectenvlees.Veel voordelen dus, maar zou u de woensdag-gehaktdag vervangen door woensdag-meelwormdag?