Buren van 'geheim politiepand' in Eelde: Nu weten we het en moeten ze weer verhuizen

EELDE - Luxe auto's in de straat, veel camera's rond het pand en mannen die door een opengeknipt hek zwarte tassen naar buiten dragen.

Omwonenden van het bedrijfspand dat gisteren uitbrandde in Eelde vonden dat er een boel geheimzinnigheid rond het gebouw hing, zeggen ze tegen RTV Noord . Gisteren bleek dat het mogelijk om een geheim politiepand gaat "Er vallen veel puzzelstukjes op hun plaats", zegt één van de ondernemers van het bedrijventerrein De Punt in Eelde. "Ik zag 's avonds laat regelmatig luxe auto's af en aan rijden en heb me vaak afgevraagd wat dat zou zijn."Op het moment van de brand zijn acht personen in het gebouw. Ooggetuigen vertellen hoe ze zien dat de mannen het hek rond het pand openknippen en met zwarte tassen naar buiten komen. "Ze zijn nog meerdere keren naar binnen geweest om meer tassen te halen. Er was grote haast bij", vertelt een getuige. "Daarna werden ze snel door de politie afgevoerd."Een omwonende vond het vooral opvallend dat het pand extra beveiligd was. "Er hangen veel camera's. Ik heb me altijd afgevraagd waarom zo'n pand zo goed beveiligd moet worden", zegt ze. "Verder was het er altijd heel stil. Het gebouw is goed afgeschermd met een hoge heg en met een zeecontainer. Ik vond het allemaal wel een beetje stiekem."Meerdere bronnen lieten aan RTV Noord weten dat in het gebouw een zogenoemd 'quick response center' van de Dienst Speciale Interventies (DSI) gevestigd is. Onder die afdeling vallen onder meer de contraterrorisme-eenheid en de infiltratie- en arrestatie-eenheden van de politie.Daarnaast zou het depot dienen als uitvalsbasis voor observatieteams en speciale politieacties. Politiemensen worden op zulke locaties gebrieft en er worden plannen besproken.De buren lijken niet heel erg geschrokken dat ze mogelijk naast een geheime politielocatie zaten. "Ik vind het helemaal niet verkeerd en wel leuk dat ik het niet wist. Dat is ook de bedoeling van een geheim", zegt een van de ondernemers. "Maar nu weten we het wel en moeten ze weer verhuizen."