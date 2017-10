'Wandelen' door de woning van de kampcommandant

De commandantswoning (foto: RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Er komt een virtuele reconstructie van de commandantswoning van kamp Westerbork. De komende jaren wordt het gebouw zo in beeld gebracht dat het lijkt alsof de bezoeker er zelf doorheen loopt.

De commandantswoning was een van de vijf huizen die net buiten het kamp werden gebouwd. Het is de enige die is overgebleven en hij staat onder een glazen kap om hem te behouden voor de toekomst.



Van oktober 1942 tot 1945 woonde kampcommandant Albert Konrad Gemmeker in de woning, samen met zijn secretaresse en maîtresse Elisabeth Hassel.



Behalve de commandantswoning wordt ook het kampterrein weergegeven in 3D. De eerste resultaten daarvan zijn vanaf komende zaterdag twee weken lang te zien.



Eerder werd al een 3D-weergave gemaakt van concentratiekamp Bergen-Belsen. Ook deze is de komende twee weken te zien in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.