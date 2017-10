Kogelgaten gevonden in kerkorgel Beilen

BEILEN - In de Stefanuskerk in Beilen is een bijzondere vondst gedaan. Tijdens het restaureren van het orgel zijn er kogelgaten gevonden in de blaasbalg.

Restaurateur Henk Heideveld: "Het zijn messing kogels die ooit zijn afgevuurd op dit orgel." Bij de ontdekking van de inslagen was niet direct duidelijk dat het om kogelgaten ging. "Eerst denk je, waarom is dit onderdeel zo beschadigd. Je wil het repareren, je loopt er een paar keer omheen, en ineens zie je een patroon. Als je er wat aandacht voor hebt zie je dat het kogelinslagen zijn van drie of vier kogels."Wanneer het orgel beschoten is, is niet duidelijk. Maar Heideveld denkt dat het in de Tweede Wereldoorlog moet zijn geweest. "Misschien is het orgel ergens opgeslagen geweest in een schuur, om het te verbergen voor de Duitsers. Dat deden ze toen ook wel met kerkklokken. De Duitsers zaten achter het metaal aan om het om te smelten. Het kan zijn dat het toen daar gebeurd is. Maar het kan ook heel goed gewoon hier in de kerk geweest zijn. Als je op de galerij binnenkomt en je wapen richt op het orgel, dan klopt de plek van de inslag precies."Restaurateur Heideveld heeft op Facebook een oproep gedaan om er achter te komen wat er gebeurd is. "Misschien dat mensen destijds iets er van meegekregen hebben of er bij betrokken zijn geweest. Die mogen zich melden."