Broers uit Emmen verdacht van poging tot doodslag op agent

ASSEN/EES - De mannen uit Emmen die zondagavond met geweld werden opgepakt in Ees, worden verdacht van een poging tot doodslag op een agent. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De twee broers van 30 en 34 jaar die sinds zondagnacht vastzaten, zijn donderdagochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris in de rechtbank in Assen. Zij bepaalde dat beiden voorlopig vast blijven zitten.De politie hield de auto van de twee zondagavond bij Ees aan, omdat ze vermoedden dat de 30-jarige chauffeur gedronken had. Dat was ook zo, bevestigt zijn advocaat Kristiaan Spoelstra. Daarna liep de situatie uit de hand: de broers werden agressief en lieten zich niet weerhouden door de wapenstok en pepperspray, die de agenten gebruikten.De 34-jarige man probeerde een van de agenten te wurgen. Ondertussen was zijn broertje aan het vechten met een andere agent. Die kon zijn collega, die op de grond lag met de 34-jarige man, daardoor niet helpen. Daarom wordt de jongste man ervan verdacht dat hij zijn broer hielp bij de poging tot doodslag, aldus Spoelstra.De politie schoot de oudste Emmenaar uiteindelijk in zijn bil om hem te laten stoppen. Zijn advocaat Tineke Pieters vindt het te vroeg om te kunnen zeggen waarom de situatie zo uit de hand kon lopen. Spoelstra: "Mijn cliënt heeft het dossier gelezen, we hebben alles besproken en hij snapt het zelf ook niet.”De 30-jarige man is volgens hem vroeger wel eens veroordeeld, maar de laatste jaren niet. Hij werkte hard als zzp’er. Zijn oudere broer is volgens Pieters ook niet iemand die veel politiecontacten heeft.De twee blijven in ieder geval nog twee weken vastzitten. Hoe het met de agent gaat die slachtoffer werd van de wurgpoging, kan de woordvoerster van het OM niet zeggen.