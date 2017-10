Akkoord over cao bij Defensie

Militairen protesteren in Den Haag voor een betere cao (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

DEN HAAG/ASSEN - De militaire vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt met het ministerie van Defensie. Het militair en burgerpersoneel zit al sinds 2013 zonder een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Het personeel van Defensie krijgt er dit jaar 2,5 procent structureel meer loon bij en nog eens eenmalig 1 procent. Volgend jaar komt daar 1,5 procent structureel bovenop en eenmalig 0,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over de pensioenen en langer doorwerken door militairen. De bonden hebben de afgelopen maanden actie gevoerd voor een nieuwe cao.,,Het is het begin van perspectief voor Defensie", zegt Marc de Natris van vakbond GOV/MHB. De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kondigde deze week al aan iets meer dan 1,5 miljard euro structureel extra te gaan investeren in het militaire apparaat. De afgelopen paar jaar kreeg Defensie ook al extra geld.