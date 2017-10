Smartphone zorgt voor meer ongelukken

Op de N381 gebeuren vaak ongelukken (Foto: Archief RTVDrenthe)

EMMEN - Er komen vaker beschadigde auto's binnen bij Garage en Bergingsbedrijf Koolen. Een goede zaak voor het bedrijf, maar toch een groot probleem voor het verkeer.

Geschreven door Tiffany Frasa

Het aantal verkeersongevallen is in de provincie namelijk met 19 procent gestegen ten opzichte van 2013. Dit zou vooral komen door het gebruik van een mobieltje achter het stuur. "We krijgen ongeveer 10 procent meer auto's binnen dan een paar jaar geleden", zegt Peter Koolen, directeur van het bedrijf. "Daardoor hebben wij wel meer werk en meer personeel", lacht hij.



Niet vertellen

Het bergingsbedrijf haalt vaak auto's op na ongelukken. "Het belangrijkste is dan de auto van de weg halen", zegt Koolen. "Maar daarna gaan we ook met de mensen in gesprek over wat er gebeurd is." Het komt vaak voor dat de bestuurder niet direct wil vertellen wat de oorzaak is, "maar als de familie komt, komt het verhaal boven water."



"Mensen schamen zich vaak een beetje als de smartphone de reden van het ongeluk is", bevestigt Henry de Jonge van Bergingsbedrijf De Jonge in Hoogeveen. "De reden voor ongelukken is vaak de onoplettendheid."



Verschillende ongelukken

"Er kunnen heel veel dingen gebeuren als je met de smartphone achter het stuur zit", zegt De Jonge. "We zien heel vaak dat mensen tegen de vangrails aan komen, dat er slippartijen zijn of kop-staartbotsingen."



De locatie is wel vaak hetzelfde. "Er gebeuren heel veel ongelukken op de provinciale weg", verklaart Koolen. "Daar is de weg vaak lang hetzelfde en rijden mensen niet al te hard, dus dan is het verleidelijk om de smartphone er bij te pakken. Op dit soort wegen heb je het minste ruimte naast de weg, geen vluchtstrook. Je zit binnen een mum van tijd toch met één wiel in de berm."



Wegen waar je op moet passen

Koolen ziet rondom Emmen voornamelijk ongelukken gebeuren tussen Nieuw-Amsterdam en Emmen; tussen Veenoord en Boerdijk. "Die is bij heel veel mensen wel bekend."