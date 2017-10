Opnieuw miljoenenmeevaller voor Tynaarlo

VRIES - De aantrekkende woningmarkt is goed voor de portemonnee van de gemeente Tynaarlo. De gemeente sluit dit jaar af met een overschot van drie miljoen euro.

Vooral de grondverkopen in de nieuwbouwwijken Ter Borch bij Eelderwolde en de Oude Tolweg bij Zuidlaren gaan goed. Het grondbedrijf van de gemeente verdient daar respectievelijk 2,5 miljoen en 500.000 euro mee.De gemeente Tynaarlo had ook vorig jaar een miljoenmeevaller. Het geld gaat in de reserves van de gemeente, zeg maar de spaarpot. Wie denkt dat de gemeente alles oppot heeft het mis, zegt wethouder financiën Nina Hofstra: “In Zuidlaren worden alle scholen en sportcomplexen de komende tijd vernieuwd of herbouwd. Daarvoor gebruiken we 6 miljoen euro uit de gemeentelijke reserves. Het is dus ook wel nodig dat daar af en toe geld in gaat.”Uit de begroting van Tynaarlo valt verder op te maken dat de gemeente de zaken op orde heeft. Omdat er volgend jaar raadverkiezingen zijn, staan er weinig nieuwe zaken in de begroting.