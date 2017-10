Duitsers maakten twaalf kilo hennep buit bij ripdeal in Assen

ASSEN – De twee Duitse mannen die 14 juli met twaalf kilo hennep in de auto werden opgepakt, worden verdacht van het plegen van een ripdeal in Assen. Bij die ripdeal - een gewelddadig overval in het drugsmilieu - waren ook twee andere Duitsers betrokken, maar die zijn gevlucht.

Dat bleek donderdag in de rechtbank in Assen. De mannen van 25 uit Frankfurt en 26 uit Rotenburg an der Fulda, die wel zijn gepakt, zitten drie maanden vast en verschenen daarom tijdens een pro-formazitting voor de rechter.Op de late avond van 13 juli werden twee mensen in een huis aan de Zuringes in de wijk Peelo overvallen. De daders bedreigden ze door een revolver op ze te richten en bonden ze ook vast. De voorraad van twaalf kilo hennep (straatwaarde: zo’n 42.000 euro) moesten ze afstaan.De mannen van 25 en 26 jaar waren naar eigen zeggen niet betrokken bij het geweld. Zij kwamen pas daarna het huis in en laadden de hennep, die in tassen zat, in hun auto. De andere twee gingen er in een aparte auto vandoor.Een getuige die het inladen van de auto zag gebeuren, belde de politie en gaf het kenteken van de auto van de mannen uit Frankfurt en Rotenburg an der Fulda door. Nog voor ze met de hennep de grens over waren, konden ze worden opgepakt.De 25-jarige man zegt dat hij als vriendendienst mee was gegaan, toen de 26-jarige hem vroeg voor een klus in Nederland, waarvoor hij een paar honderd euro zou krijgen. Hij ontkent dat hij van tevoren wist dat er een ripdeal gepleegd zou worden. De ander, die het wel wist, betuigde spijt.Volgens advocaat Hugo Pellinkhof van de oudste verdachte, kwam het initiatief voor de ripdeal van de andere twee verdachten. “De twee die vastzitten, zijn niet de grote criminelen. Dat zijn de andere mannen, die zijn weggekomen.”De rechtszaak tegen de twee staat gepland op 16 november. Tot die tijd blijven ze vastzitten, bepaalde de Asser rechtbank.De slachtoffers van de ripdeal zijn ook aangehouden. Wanneer zij voor de rechter verschijnen vanwege het bezit van de twaalf kilo hennep, is nog niet duidelijk. Ook is onduidelijk waar die hennep vandaan kwam.