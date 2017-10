Enquête over toekomst Prins Bernhardhoeve Zuidlaren

ZUIDLAREN - Alle inwoners en ondernemers in Zuidlaren moeten een stem krijgen in de herontwikkelingen van het centrum van het dorp, vindt het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente Tynaarlo wil daarom een zogenaamd draagvlakonderzoek houden in het dorp. "Wat wij als doel hebben is het winkellint van Zuidlaren toekomstbestendig maken", zegt wethouder Nina Hofstra. Het centrum van Zuidlaren is al jaren een zorgenkindje. Hoe het onderzoek precies in zijn werk gaat kan Hofstra nog niet zeggen: "Het zal iets zijn in de vorm van een enquête."De wethouder wil graag een beeld krijgen van wat er allemaal nodig is om het centrum van Zuidlaren aantrekkelijk te maken. "We willen iedereen die mee wil praten ook de kans geven omdat te doen", zegt Hofstra.Op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve moeten drie supermarkten komen, met daaronder een parkeergarage. Op de rest van het terrein is ruimte voor woningbouw. De ideeën werden afgelopen zomer gepresenteer d als een denkrichting.Het dorp is verdeeld over de komst van de supermarkten op een plek in het dorp. In opdracht van de gemeente deed adviesbureau Broekhuis Rijs onderzoek en stelde vast dat Zuidlaren een betere regiofunctie zou krijgen met de drie grote supermarkten.De Albert Heijn en de Jumbo zitten nu aan de Stationsweg in het dorp. Beide supermarkten hebben op hun huidige locatie niet de mogelijkheid om uit te breiden. Bij nieuwbouw op het PBH-terrein is die mogelijkheid er wel. Ondernemers aan de stationsweg zijn bang dat de klandizie afneemt, omdat niemand de moeite meer neemt om vanuit de nieuwe supermarktlocatie het dorp in te lopen."Het is een illusie om te denken dat je straks met een plan komt waar iedereen blij van wordt", beseft wethouder Hofstra. Ze hoopt door het onderzoek het plan zo te kunnen aanpassen dat er breed draagvlak ontstaat.