Financiële tegenvaller voor Meppel

De Burgemeester Slompweg in Nijeveen heeft onderhoud nodig (foto: Google Maps)

MEPPEL - Een tegenvaller van een kwart miljoen euro voor de gemeente Meppel. De toestand van de Burgemeester Slompweg in Nijeveen is zo gevaarlijk dat deze direct gereconstrueerd moet worden. En dat heeft Meppel niet begroot.

Over een lengte van anderhalve kilometer is de Burgemeester Slompweg zo slecht, dat het een gevaar voor het verkeer oplevert. De stenen worden letterlijk uit de straat gereden en dat levert onveilige situaties op.



In de afgelopen maanden kreeg Meppel al meer dan tien schademeldingen. Om erger te voorkomen wordt nu ingegrepen, maar dat levert Meppel wel een tegenvaller op.