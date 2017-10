Aanleg glasvezel in Drenthe gaat met horten en stoten

Drenthe wil snel internet (foto: RTV Drenthe) Overzichtskaart van glasvezel in Drenthe (foto: Provincie Drenthe)

ASSEN - Zo eenvoudig is het nog niet om in de hele provincie Drenthe een goed werkend netwerk van glasvezel aan te leggen. Daar weten ze in de gemeenten Westerveld, Tynaarlo en Aa en Hunze van mee te praten. In Midden-Drenthe zijn ze positiever. Daar hebben ze vandaag de eerste aansluiting gemaakt.

Camping De Tuinfluiter aan de Vorrelveenseweg in Hijken valt de beurt toe om als eerste in Midden-Drenthe te worden aangesloten op het snelle net. Juist de campings kunnen niet meer zonder een snelle internetverbinding, want anders, zo zeggen ze, blijven hun gasten weg.



Eigenaar Roel Vogelzang van de camping is ook agrariër en blij met zijn nieuwe glasvezelaansluiting. "Als ik in het verleden wat wilde doen, moest ik eerst de familie vragen om te stoppen met internetten."



Midden-Drenthe sluit nu aan

In Midden-Drenthe gaat het goed. Net als in de gemeente De Wolden. In Noord-Drenthe bij initiatiefgroep 'De Kop Breed' werkt alles al. Maar er zijn in Drenthe ook gebieden waar het nog niet wil vlotten. De gemeente Westerveld bijvoorbeeld. Daar is discussie over de zeggenschap van Westerveld op Glas in een op te richten glasvezelbedrijf. Geldschieters als de gemeente en netbeheerder Rendo willen, omdat ze zoveel investeren, de meeste inbreng hebben. De gesprekken tussen de partijen staan nu op een laag pitje.



In Tynaarlo loopt het eveneens minder gesmeerd. Ook daar gaat het over zeggenschap. In Tynaarlo, Aa en Hunze werkt de initiatiefgroep onder de naam Drents Glasvezel Collectief. Ze willen zowel op het platteland als in de dorpen glasvezel hebben. "Dan gaat het om zo'n 6.200 aansluitingen", zegt Theo Wieleman van het Drents Glasvezel Collectief.



'We geven niet op'

Het Glasvezel Collectief had de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze gevraagd om aandelen te nemen in de nieuwe organisatie. Daarmee willen ze de zeggenschap over welke providers er bijvoorbeeld op het net komen waarborgen. Maar de gemeente Tynaarlo wil niet. Aa en Hunze sluit zich daarbij aan. "We zijn nu toe aan plan B. Opgeven doen we niet."



En plan B wordt nu besproken. "We komen er wel uit met de gemeente, maar op een andere manier dan we wilden. We gaan ze vragen om een lening te verstrekken en ons te helpen bij de aanleg op het gebied van vergunningen en tracés."



Volgend jaar

Wanneer Drenthe een dekkend glasvezelnet heeft kan niemand voorspellen. In Midden-Drenthe denken ze begin volgend jaar klaar te zijn met de aanleg. Ook in De Wolden schiet het op. In de andere gemeenten geven de initiatiefnemers, vaak vrijwilligers, ook niet op. Maar daar duurt het nog even voordat iedereen in het buitengebied op een snelle manier kan internetten.