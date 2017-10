Bijna 69.000 euro voor culturele projecten in Drenthe

ASSEN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft bijna 69.000 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 22 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe.

Het gaat om initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. De vier opvallendste projecten zijn: Het Meisje van Yde The American Dream , Spetterende Letteren en Tussen Kunst en Geschiedenis.De Stichting FesTYvals kan rekenen op een bijdrage van 10.000 euro voor de theaterproductie Het Meisje van Yde. De Stichting Cultureel Hart Assen krijgt een bijdrage van 7.500 euro voor het project The American Dream. Deze dubbeltentoonstelling is te zien in het Drents Museum in Assen en de Kunsthalle in Emden.De Stichting Zeebriesz kan rekenen op een bijdrage van 5.000 euro voor het project Spetterende Letteren. Deze muzikale literaire voorstelling wordt zowel in de provincie Drenthe als in Amsterdam gespeeld. De Stichting Stedelijk Museum Coevorden kan rekenen op een bedrag van 3.750 euro voor de tentoonstelling Tussen Kunst en Geschiedenis, waarin acht kunstenaars uit Drenthe in verschillende disciplines worden uitgenodigd om aan dit project deel te nemen.Een overzicht van de toekenningen verschijnt op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.