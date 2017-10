Insecten eten wordt steeds populairder

BEILEN - Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Nederland de grootste importeur van levende insecten in Europa is. Zo worden insecten al een tijdje ingezet voor de landbouwindustrie. Steeds meer Nederlanders eten de beestjes ook. Meelwormen en sprinkhanen staan bovenaan het menu.

Janmar Katoele, directeur van insectencentrum Wadudu in Beilen, vindt dat geen vreemde ontwikkeling. “De interesse neemt toe door de bewustwording over het efficiënt produceren van voedsel.”Veel mensen beseffen niet dat insecten al in veel eten zit. “Roze koeken hebben bijvoorbeeld de kleurstof karmijn van schildluizen. Maar ook rode M&M’s, milkshakes en aardbeienyoghurt bestaan daar uit.”Katoele vindt het eten van insecten niet gek. “Omdat ze best lekker zijn. Mijn favoriet is de meelworm. Die is lekker als je ‘m rustig in een pan met wat olie bakt.”In Zwitserland kunnen mensen sinds mei insecten als voedsel kopen. Nederland importeerde in de eerste helft van 2017 voor 8,2 miljoen euro aan levende insecten. Dat is ruim 390 duizend kilogram. Daarmee is Nederland de grootste insectenimporteur van de Europese Unie.