Jongerenstichting Catch breidt uit in Emmen

EMMEN - In navolging van de wijk Angelslo gaat jongerenstichting Catch ook verder in de wijken Emmermeer, de Rietlanden en Bargeres.

Dat zegt initiatiefnemer Kadir Arslan, die in maart vorig jaar de stichting in Angelslo begon. Catch organiseert activiteiten voor jongeren zoals huiswerkbegeleiding, sollicitatietraining of sport. In Angelslo maken ruim tweehonderd jongeren daar gebruik van.De stichting wordt volledig gedragen door vrijwilligers en heeft voor twee jaar een subsidie gekregen van de gemeente Emmen. "Het gaat echt de goede kant op", zegt Arslan. "Jongeren hangen niet meer op straat. Ze worden echt bezig gehouden."De stichting werkt samen met welzijnsorganisatie Sedna, de politie en reclassering. "De lijntjes zijn heel kort. Wij hebben een directe ingang. Dat blijkt goed te werken", aldus de tevreden initiatiefnemer.