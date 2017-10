Djammen: 'Een combinatie van theaterliedjes en vertellingen van de liefde'

HOOGEVEEN - Maurice Mulderij uit Hoogeveen is geen artiest, maar een zogeheten lovecoach. Toch maakt Mulderij muziek en treedt hij op. Bijvoorbeeld in De Tamboer, zijn thuistheater. Uiteraard gaat het over liefde.

"Ik heb drie jaar geleden op de bruiloft van mijn broer voor het eerst een liedje gezongen. Mensen wisten niet dat ik piano speelde en ik had geen zangles of wat dan ook gehad. Ik zong gewoon een liedje op zijn bruiloft", zegt Mulderij."Ik kreeg complimenten. Mensen zeiden dat ik er meer mee moest doen. Ik ben toen meer gaan schrijven, zangles genomen en via mijn zangdocent kwam ik bij Ton Snijders, een waanzinnige pianist. En zo kwamen er steeds meer mensen bij en werd het een leuke groep, een band. Nu spelen we met z'n allen hier."Afgelopen week stond Mulderij voor het eerst in De Tamboer met zijn Theatercollege Love Coach. "Het viel samen: een combinatie van theaterliedjes en vertellingen van de liefde. Het draait om de liefde. Dat is een cliché, maar het is wel zo. Door de drukte in de maatschappij zijn we geneigd om heel snel door te gaan en staan we niet meer stil bij datgene wat echt belangrijk is: de liefde", aldus Mulderij.Mulderij is 32 jaar en heeft genoeg leuke en minder leuke dingen meegemaakt in de liefde. "Ik vind het fijn, en dat is mijn taak als lovecoach, om mijn eigen wereldbeeld en dat van anderen te vergroten door geen antwoorden te geven. Ik denk dat een coach iemand is die de juiste vragen stelt. Ik vind het leuk om dat door middel van een theatercollege te doen. Het is prachtig om hier verder mee te kunnen."