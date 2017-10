Waterscouts Midlaren krijgen eindelijk nieuw onderkomen

Een schets van het nieuwe gebouw van Nicolaasgroep waterscouting (beeld: DE UNIE ARCHITECTEN)

MIDLAREN - Een nieuw onderkomen voor de waterscouts van de Nicolaasgroep in Midlaren komt steeds dichterbij.

Het nieuwe gebouw maakt onderdeel uit van een herontwikkeling van de zogenaamde Meerzichtstrip aan de Zuidoever van het Zuidlaardermeer. Het Drentse Landschap gaat een groot deel van het terrein gebruiken voor natuurontwikkeling. Midden in die nieuwe natuur krijgt de scouting een accommodatie.



Blijdschap

"We zijn hier heel erg blij mee", zegt Peter Boonstra, voorzitter van Waterscouting Nicolaasgroep. De scouts wachten al jaren op een nieuw onderkomen. Na jaren van onderhandelingen, moet alleen de gemeenteraad nog akkoord gaan met de plannen.



De scouting krijgt naast een nieuw gebouw ook een eigen haventje, maar daar staat ook wat tegenover. Recreanten kunnen gebruik maken van de toiletten naast het scoutinggebouw. Bovendien gaat de Nicolaasgroep helpen met het onderhoud en het schoonhouden van het gebied. "Op deze manier is er beter toezicht op het terrein", zegt voorzitter Peter Boonstra.



Gebouw

De Nicolaasgroep heeft het nieuwe onderkomen inmiddels in bezit. Het pand is het voormalig werkgebouw Zuidbroek. "We hebben het pand aangekocht op een veiling en het ligt nu in de opslag", vertelt Boonstra. Het houten gebouw is helemaal gedemonteerd en zal over een tot anderhalf jaar weer worden opgebouwd aan het Zuidlaardermeer, verwacht Boonstra.



De scoutingvereniging wil het terrein af en toe verhuren aan collega-scouts. "We krijgen veel aanvragen uit de rest van het land", aldus Boonstra. Als de scouts er niet zijn kunnen andere recreanten het terrein gebruiken.