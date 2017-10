Echtpaar Beuling na brand in landbouwloods: Gelukkig is er alleen materiële schade

1E EXLOËRMOND - De grote brand die afgelopen zondagnacht een grote landbouwloods in 1e Exloërmond compleet in de as legde had een technische oorzaak.

Dat zegt eigenaar Dirk Jan Beuling. "Zo'n brand is natuurlijk waardeloos, maar het had veel erger gekund. Er is alleen materiële schade."Een aantal dagen na de brand zijn Dirk Jan Beuling, zijn vrouw Tanja en hun medewerkers 'gewoon' aan het werk in de schuur bij hun boerderij. De aardappeloogst en het netjes opslaan van de piepers in de schuur eisen hun volle aandacht. "De aardappels moeten de grond uit, we moeten door", klinkt het.De schrik was zondagnacht groot. Rond middernacht werd duidelijk dat de loods, even verderop vlakbij de Mondenweg, in lichterlaaie stond. "Dirk Jan wou nog een brandblusser grijpen en er snel heen gaan, maar onze zoon zei: laat maar pap", vertelt Tanja Beuling.De brand had niet op een beroerder moment kunnen uitbreken. "Omdat we nu de schuur bij onze boerderij nodig hebben voor de aardappelopslag hadden we net veel machines in die loods gezet. Een tractor, een grote rooimachine. Nu allemaal weg dus. Gelukkig hebben we veel hulp gehad en hebben we snel de beschikking gekregen over een nieuwe rooimachine. We moeten toch de aardappels rooien", vertelt Tanja.Het echtpaar blikt nuchter terug op de brand en wil vooral vooruit kijken. "Er is geen persoonlijk letsel, er is geen dier gewond geraakt of omgekomen, er is alleen materiële schade. Dat is allemaal vervangbaar", aldus Dirk Jan Beuling.De oorzaak is volgens hem van technische aard. "Wat precies, dat weten we niet, wel dat alles een half uur voor de brand nog normaal draaide. Ook hadden we net alle kachels en ventilatoren laten checken. We kunnen ons niet voorstellen dat het brandstichting is geweest. Brandweer en politie hebben daar ook geen aanwijzingen voor. En geloof me, die hebben echt wel goed onderzoek gedaan."