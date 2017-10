Drents Archief maakt historische escaperoom

ASSEN - Het Drents Archief krijgt in de kelders van het pand in Assen een escaperoom. Het project is bedacht om kinderen door middel van een spel de historie in te laten duiken. De escaperoom is gebaseerd op het verhaal van Sigismund Pierre Alexander van Heiden-Reinestein, de laatste drost van Drenthe.

De Nederlandse edelman was daarnaast kamerheer van Prins Willem V van Oranje-Nassau. Een lastige positie in de Franse Tijd in de achttiende eeuw.Scholieren uit groep 7 en 8 kunnen sinds 2007 de kelders van het Drents Archief in, om een spannend spel te spelen. "Ze gaan aan de hand van een computergame op zoek naar het verborgen zegel van Willem V, dat door graaf Sigismund is verborgen", vertelt Dominique Noordhuis van het Drents Archief.Sigismund bewaarde veel geheimen voor prins Willem. "Toen Willem naar Groot-Brittannië vluchtte aan het einde van de achttiende eeuw, had Sigismund een opdracht gekregen. Het Drents Archief heeft veel dagboekfragmenten bewaard van Sigismund. Op basis van die dagboeken is het spel ontwikkeld."Het project krijgt vanaf 15 november een vervolg in de vorm van een escaperoom. Leerlingen van Stad & Esch uit Meppel krijgen de eer om als eersten uit de escaperoom proberen te ontsnappen. Noordhuis wil niet te veel verklappen. "We gaan nu niet meer op zoek naar een verborgen zegel. Deze keer plaatsen we het in het thema Franse Tijd. Dat was een spannende tijd waarin patriotten en prinsgezinden tegenover elkaar stonden. Sigismund had een belangrijke taak, waarbij hij geheimen moest bewaren voor de prins.""Deze keer gaan leerlingen op zoek naar historische aanwijzingen om uit de ruimte te kunnen ontsnappen. Ze moeten uit die benarde positie, die tweehonderd jaar geleden ook Sigismund gevangen hield in de politiek, te zien ontsnappen. Hopelijk vinden ze de sleutel binnen dertig minuten en kunnen ze zichzelf bevrijden", aldus Noordhuis.De escaperoom wordt in eerste instantie opgezet voor leerlingen van middelbare scholen, maar het Drents Archief hoopt dat ook volwassenen in de toekomst de uitdaging aan gaan om te ontsnappen uit de kelders van het Drents Archief.