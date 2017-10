'Thuiszorg voor ouderen in gevaar door regeerakkoord'

ASSEN/EMMEN - Het leveren van thuiszorg komt in gevaar als het nieuwe kabinet de aangekondigde bezuiniging doorzet van bijna twee miljard op de ziekenhuiszorg, huisartsen en de wijkverpleging. Dat zegt TSN Thuiszorg in Assen.

Geschreven door Petra Wijnsema

Ook de Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen, zegt dat het moeilijk wordt goede ziekenhuiszorg te leveren voor minder geld.



Complexe zorg

Het water staat de thuisorganisaties nu al aan de lippen. Vooral de zorg voor ouderen loopt gevaar als de bezuinigingen doorgaan. "Ouderen wonen steeds langer thuis en hun zorgvraag is steeds complexer. We hebben nu al moeite om aan de vraag te voldoen en dan moet je op een gegeven moment ‘nee’ verkopen", zegt Miriam van den Berg van TSN Thuiszorg.



Staken geen optie

De werkdruk is nu al te hoog en het ziekteverzuim stijgt nu al. "Het rooster zit vol met gaten en blijf je maar opvullen en opvullen. Andere collega’s werken soms veertien dagen achter elkaar omdat er gewoon geen medewerker is die de route kan lopen", aldus Van den Berg.



Staken om de maatregelen tegen te houden vindt Van den Berg niet echt een optie. "Daar is de cliënt de dupe van." Ze verwacht wel dat TSN de situatie gaat aankaarten bij het kabinet.



Samenwerken

Ook de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep staan voor de uitdaging om goede zorg te leveren met minder geld. "We zullen nog meer moeten samenwerken met andere ziekenhuizen. En we zullen nog langere en scherpere onderhandelingen moeten voeren met zorgverzekeraars", zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel.



Ze gaat niet aan de bel trekken in Den Haag. "Daar ben ik niet voor ingehuurd als zorgbestuurder", aldus Van de Wiel.