Zwembad Molenduinbad wint landelijke prijs

NORG - Vandaag zijn voor het eerst de landelijke ZwembadBranche Awards uitgereikt. Het Molenduinbad in Norg viel gelijk in de prijzen.

Het zwembad wist in de categorie ‘zwembad van het jaar tot 100.000 bezoekers per jaar’ een Gouden Zeepaardje in de wacht te slepen. Mensen konden stemmen op hun favoriete zwemplek. Molenduinbad, voorzien van een dertig meter lange glijbaan, heeft enthousiast gereageerd op de prijs.Dirk Bouma werd uitgeroepen tot 'persoonlijkheid van het jaar'. Bouma nam dit jaar afscheid van het succesvolle Bad Hesselingen in Meppel , waar hij jarenlang aan het roer stond.