Grieperige Dick Lukkien morgen gewoon op de bank: Met veel aspirine desnoods

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien stond vanmiddag allesbehalve fit op het hoofdveld tijdens de laatste training voorafgaand aan het duel van de Drentse club tegen Jong PSV morgenavond.

"Ik denk dat ik op dit moment de minst fitte ben hier. Ik heb sinds gisteravond de griep, ben rillerig en heb een weeig gevoel op de maag...dus na dit interview ga ik snel naar huis en kruip ik onder de wol", aldus de trainer van Emmen.Toch komt het duel van morgenavond tegen Jong PSV niet in gevaar. "Ook al moet ik de nodige aspirines slikken, ik zorg dat ik er morgen bij ben."Beter nieuws kon Lukkien melden uit de blessureboeg van FC Emmen. "Iedereen staat weer op het veld en voor het eerst kunnen we weer beschikken over Mario Bilate, die tegen Jong PSV op de bank begint. Alleen Michiel Hemmen en Henk Bos zijn nog niet wedstrijdfit."Lukkien start morgen met dezelfde elf spelers die vorige week met 2-0 wonnen van Cambuur. "Ik heb het idee dat het goed staat met deze spelers. Dat gaat nu dan ten koste van Glenn Bijl, maar we moeten nu eenmaal keuzes maken en die is nu gevallen op Gersom Klok als rechtsback." Met Telgenkamp, Klok, Veendorp, Veldmate, Bakker, Ben Moussa, Chacon, Loen, Bannink, Peters en Haydary hoopt Emmen voor de negende keer op rij ongeslagen te blijven.Met welke spelers Jong PSV naar Emmen komt is voor Lukkien nog onduidelijk. De laatste twee weken miste de ploeg uit Eindhoven liefst elf spelers vanwege interlandverplichtingen. De huidige 15e plaats en de twee nederlagen van de afgelopen twee weken (waaronder de 5-0 tegen FC Den Bosch) zijn dan hoogstwaarschijnlijk ook niet conform de potentie die de ploeg uit Eindhoven heeft.FC Emmen - Jong PSV begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe.