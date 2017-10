Telgenkamp wil hogerop: Heracles zou het ultieme zijn

VOETBAL - FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp staat dit seizoen symbool voor de huidige prestaties van de Drentse club. Hij is constant, betrouwbaar en lastig te passeren.

Hij hield dit seizoen al vier keer de nul en is met slechts zes tegentreffers de minst gepasseerde doelman in het betaalde voetbal. Hij lijkt klaar voor een volgende stap in zijn loopbaan. "Ik wil nog een keer een stap hogerop maken. Naar het buitenland of in de eredivisie", aldus de inmiddels 30-jarige keeper.Zijn huidige huidige vorm dankt Telgenkamp vooral aan het vertrouwen dat hij heeft. Vertrouwen dat hij heeft opgebouwd in de wedstrijden die hij speelde, maar ook gedurende de trainingen. Daarnaast voelt hij waardering van de clubleiding en krijgt veel vertrouwen van de trainer. "Maar ook mijn medespelers zijn heel belangrijk. Zij knappen natuurlijk heel veel werk op, waardoor ik het minder druk krijg."Ook vorig seizoen, zijn tweede jaar in Drentse dienst, bleek Telgenkamp lastig te passeren. In 33 duels moest hij slechts 33 keer de gang naar het net maken. "De trainer heeft me wel eens gezegd dat er sinds de geboorte van mijn zoon een stijgende lijn te zien is in mijn spel. Of dat zo is weet ik niet, al heb ik wel het idee dat ik nog steeds beter word.Het duurde lang voordat Telgenkamp en de clubleiding van FC Emmen tot een akkoord kwamen voor een nieuw contract. Een meerjarige verbintenis behoorde tot de mogelijkheden, maar de Tukker uit Wierden koos heel bewust voor een eenjarig contrac. "Daarmee leg ik mezelf inderdaad wel wat druk op. Het is een soort van nu of nooit inderdaad. Ik ben inmiddels 30 en als ik nog een stap wil maken dan zal dat komend seizoen moeten gebeuren. Ik wil nog een keer een stap hogerop. Naar het buitenland of in de eredivisie."Zijn beste presatie leverde Telgenkamp als huurling bij Cambuur Leeuwarden. Met de Friese club promoveerde hij in 2013 naar de eredivisie. Daarna keerde hij weer terug bij de club die hem verhuurde, Heracles Almelo. Zijn Heracles Almelo, want Telgenkamp woont op amper vijf minuten van het stadion. "Heracles was mijn club en is eigenlijk nog altijd mijn club, al ben ik daar heel vervelend weggegaan."In het seizoen 2014/2015 kreeg Telgenkamp eindelijk zijn kans onder de lat in Heracles 1 en ook nog eens in de eredivisie. Het werd een ervaring om snel te vergeten. Heracles presteerde onder de maat en Telgenkamp werd in de tweede seizoenshelft gepasseerd door trainer Stegeman. "Sindsdien ben ik er eigenlijk ook nooit meer geweest, omdat ik niet aan die periode herinnerd wil worden."Toch wil Tegenkamp dolgraag bewijzen dat hij het niveau in de eredivisie aankan. "Daar werk ik keihard aan en daarvoor moet ik niet een paar wedstrijden constant spelen, maar weer het hele seizoen en ja... dan zou een terugkeer naar Heracles misschien wel het ultieme zijn."